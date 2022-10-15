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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP7719N/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Slanke en krachtige powerbank

Micro- en Type-C-ingang, dubbele USB-A- en USB-C-uitgang.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • Dubbele USB

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

15/10/2022

Norge

Norge

HELT TOPP

Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.

Voordelen

Hendig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DLP7719N USB-strømbank

Datum gebruik 2022-04-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DLP7719N USB-strømbank

Datum gebruik 2022-04-15

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