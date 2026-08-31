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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP6066GD/11

Slank en stijlvol

Beschik altijd en overal over voldoende vermogen: dit accupakket geeft extra vermogen voor meerdere keren volledig opladen. Dankzij een extra USB-poort kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen.

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met geïntegreerde kabels

Slank en stijlvol

  • Universeel

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Geschikt voor USB-apparaten

De universele unit heeft een USB-aansluiting voor gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent

Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 247.3 kB
  • 21 July 2026

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