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Niet meer leverbaar
DLP6060GD/11
Uw smartphone onderweg opladen
Opladen waar en wanneer uw smartphone stroom nodig heeft: met dit accupakket kunt u 2 smartphones tegelijkertijd opladen. Ingebouwd statuslampje.
Universeel
Het LED-lampje wordt weergegeven door een druk op de knop om u in één oogopslag op de hoogte te houden van de status van uw accu.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.