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Niet meer leverbaar
DLC5204T/00
Premium gevlochten 3-in-1-kabel.
Eén kabel met micro USB-, USB-C- en Lightning-aansluiting voor al uw mobiele apparaten.
Synchroniseren en opladen
1,2 meter
Zwarte gevlochten kabel
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
3-in-1-kabel: Een kabel met 3 aansluitingen: Lightning, USB-C, micro-USB-naar-USB-A-kabel. Deze kabel is geschikt voor al uw mobiele accessoires.
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