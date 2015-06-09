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Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Geniet ook thuis van uw draagbare muziek. Dit Philips DCM2068/12-microgeluidssysteem heeft een dock voor iPod/iPhone/iPad en een USB-aansluiting voor draagbare apparaten. Het systeem is zowel aan de wand als op tafel een echte blikvanger.
iPhone 5
met Lightning-aansluiting
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
tdccatala
09/06/2015
España
Geverifieerde koper
Para mi perfecto
es fácil de usar, el sintonizador de radio es perfecto y el sonido muy bueno, el reproductor de CD va bien, pero yo lo uso básicamente para escuchar la radio.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2068 Microcadena
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ibismario
23/12/2013
España
es todo un lujo
La minicadena de philips es totalmente distinto de cualquier minicadena que he tenido en el pasado. Es un avance en el sonido y nos encanta a mi familia y a mi disfrutar de la musica en ella.
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TMeyer
05/06/2013
Deutschland
Empfehlenswerter Allrounder für Tisch und Wand
Das Philips DCM2068 ist ein Micro System mit allen nötigen und aktuellen Wiedergabequellen. Nach dem Auspacken hat man folgende Teile vor sich: Das Gerät selbst, einen Standfuß, eine Fernbedienung samt Batterie, eine gedruckte Kurzanleitung, ein Netzteil, eine FM Wurfantenne und zu guter Letzt eine Bohrschablone samt Dübel und Schrauben. Am Packungsinhalt kann man schon erkennen, daß das Gerät mit dem Fuß als Standgerät benutzt werden kann, wie auch ohne an die Wand montiert werden kann was den Aufstellungsort sehr flexibel macht. Das Gerät an sich hat eine ansprechende Optik. Das Gerät ist in dezent dunklen Tönen gehalten. Von schwarzem Klavierlack bis hin zu der grauen Stoffbespannung bei den Boxen ergibt sich ein harmonisches Bild was mit Chromzierleisten abgerundet wird. Weitere optische Highlights sind der ausklappbare Lightning-dock welcher bei nichtbenutzen unsichtbar ist, sowie die motorbetriebene CD Abdeckung. Das Gerät ist sehr gut und einfach über die Tasten am Gerät wie auch über die Fernbedienung zu bedienen. Die Quellen USB, CD und Apple Dock lassen sich alle nach dem gleichen Prinzip bedienen. Das Gerät verfügt über folgende Quellen (intern wie externe): * CD: Hier kann man normale Musik CDs abspielen sowie selbst zusammengestellte. Es werden auch CDs mit MP3 und WMA Dateien abgespielt. Titel und Ordner sind getrennt anwählbar. * USB: Hier wurden leider nur FAT und FAT32 Sticks erkannt. NTFS konnten nicht erkannt werden, weshalb ich keine Festplatten probieren konnte. Auch hier werden MP3 und WMA Dateien abgespielt. Titel und Ordner sind ebenfalls getrennt anwählbar. * Apple Lightning Dock: Hier werden nur die aktuellen Modelle von Apple unterstützt welchen den schmalen Lightning Anschluß benutzen. Dafür aber die Gesamt Produktpalette von iPod, iPod nano über iPhone bis hin zum iPad und iPad mini. Eingedockt ist die vorhandene Musik abspielbar und das Apple Gerät wird gleichzeitig geladen. * MP3 Link Über ein 3,5mm Klinkenkabel lassen sich externe MP3 Player anschließen und wiedergeben. Die Steuerung außer der Lautstärke erfolgt aber dann am externen Gerät. * Radio: Der Radio verfügt über RDS und es können 20 Sender sowohl automatisch wie auch manuell abgespeichert werden. Des weiteren verfügt das Gerät über einen Sleep Timer, einen Wecker und eine Uhr die über RDS synchronisiert werden kann. Beim Wecker sei noch erwähnt, das hier zwischen CD, Radio und Apple Dock gewählt werden kann. Es kann auch die jeweilige Maximallautstärke eingestellt werden. Ganz wichtig: Bei wecken selbst wird die Musik langsam eingeblendet von der Lautstärke her. Ebenfalls ist ein Kopfhörer mit 3,5mm Klinke anschließbar. Der Klang der 2x10 Watt Boxen kann mit einem Bass Booster und digitalen Equalizer Kurven nach Belieben angepaßt werden. Im Betrieb verbraucht es 25Watt, im Standby <1 Watt. Fazit: Das Philips DCM2068 ist in meinen Augen ein sehr empfehlenswerter Allrounder. Es sieht schick aus und klingt trotz der kompakten Abmaßen sehr gut. Einstell- und Bedienmöglichkeiten sind ebenfalls sehr gut. Auch die wahlweise Stand- oder Wandmontage sind ein Pluspunkt. Die Auswahl der abspielbaren Quellen lassen ebenfalls keine Wünsche offen. Einzigster Minuspunkt den ich erkennen konnte, ist das nicht erkennen von NTFS formatierten Medien.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2068 Mini Stereoanlage
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