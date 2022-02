Stijlvol slank ontwerp met tafelstandaard, geschikt voor wandmontage

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.