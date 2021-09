Rand van butylrubber voor een optimaal vloeiende respons

Zeer gevoelig butylrubber verbindt het wooferdiafragma met het luidsprekerframe om een responsief ophangsysteem te vormen. Wanneer een geluidssignaal de kegel in de woofer bereikt, houdt het stijve maar toch elastische omringende butylrubber de kegel in positie en beschermt deze tegen sterke op- of neerwaartse krachten die kunnen optreden wanneer het signaal sterk is. Hierdoor kan de woofer de schommelingen van de krachtige beat weerstaan en een soepele basrespons leveren met een minimum aan vervorming, zelfs uit een kleine luidspreker.