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Niet meer leverbaar

Coaxluidspreker voor in de auto

CSP6911/00

Uw mobiele muziektheater

Geniet van uw muziek in de auto met de Philips-stereoluidsprekers CSP6911. Deze 3-wegluidsprekers van 16 x 24 cm hebben een piekvermogen van 300 W en hebben een ovale polypropeenkegel met een zachte PEI dome-tweeter, zodat u geniet van levendige muziekdetails en diepe bassen.

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met 3-wegstereo voor een levendig geluid

Uw mobiele muziektheater

  • 6 x 9 inch

  • 3-weg

  • 300 W piekvermogen

50 W RMS vermogen

Ovale polypropeenkegel voor rijker, diepere bass boost

Ovale polypropeenkegel voor rijker, diepere bass boost

Zachte PEI dome-tweeter voor warme en gestructureerde tonen

Zachte PEI dome-tweeter voor warme en gestructureerde tonen

PEI (Polyetherimide) is ideaal materiaal voor tweeter-domes door het lichte gewicht, de hoge spankracht, de hoge stabiliteit en bestendigheid tegen hoge temperaturen. In de tweeter produceert het kleine diafragma (de dome-opening) hoge frequentietonen. Deze PEI domes kunnen zelfs de hoogste muzieknoten opvangen om uw muziek een warme textuur te geven met een volledige reeks hoge tonen. De domevorm spreidt ook het geluid zodat u de hoge tonen op elke zitplaats in de auto kunt horen.

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