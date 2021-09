Gratis Philips CarStudio-app voor het bedienen van wat u afspeelt

De Philips CarStudio-app breidt uw Philips-basisstation uit met een groot aantal unieke functies. Dankzij deze app kunt u handsfree bellen met uw iPhone, door uw muziekcollectie bladeren en de muziek waarnaar u luistert met vrienden delen via Facebook en Twitter. Wanneer de liggende modus van uw iPhone of iPod actief is, zijn de bedieningsknoppen vergroot voor gemakkelijke bediening. Voeg daaraan toe de simpelweg intuïtieve interface, en u zult merken dat de app perfect geschikt is voor gebruik in de auto. De app is geheel gratis te downloaden via de Apple App Store.