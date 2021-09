Afneembaar frontje voor diefstalpreventie

Dit in de auto ingebouwde entertainmentsysteem van Philips biedt u extra gemoedsrust. Het voorpaneel is afneembaar met één druk op de knop, zodat u het kunt verbergen of meenemen. Wat in zicht blijft is een basisunit die lijkt op een eenvoudige autoradio, waardoor dieven minder snel zullen inbreken in uw auto. Nu kunt u uw auto met meer vertrouwen achterlaten, waar dan ook.