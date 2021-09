WVGA LCD-scherm met hoge resolutie

Het in de auto ingebouwde AV-systeem CarStudio van Philips is voorzien van een WVGA (800 x 480 pixels) LCD met hoge resolutie. Dit heldere, duidelijke display geeft de scherpste weergave van de slimme gebruikersinterface en van videoweergave uit verschillende multimediabronnen, inclusief DVD. Het is ook ideaal geschikt voor het bekijken van diapresentaties van uw favoriete foto's. Verder kunt u kiezen uit verschillende achtergronden en kleurthema's, om een aangename sfeer in uw auto te creëren.