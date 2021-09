Bladeren op map of nummer voor snel zoeken of snelle toegang

Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.