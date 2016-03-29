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Niet meer leverbaar
CE132/12
Geniet van livemuziek in uw auto
De Philips CE132 laat u zonder onderbrekingen genieten van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen, zoals USB, SDHC en draagbare MP3-spelers. Het systeem heeft een afneembaar antidiefstalpaneel en schokbescherming voor soepel geluid onderweg.
USB/SDHC
Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.
De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden maximaal versterkt zonder vervorming. De muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.
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2.1
van 5
9
Reviews & awards
crack
29/03/2016
España
ningun problema a destacar
funciona correctamente, y la compre provisionalmente con la idea de comprarme en un futuro una mejor, y al final me quedo con esta.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
jca67
20/06/2012
España
buena prestaciones
Buen producto en relación precio/prestaciones y calidad de material
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
dacupacruz
18/12/2015
España
compre un par de radios uno para mi esposa y otro para mi, el de mi esposa esta funcionando correctamente, pero el mio, ya falla el LCD
Compre un par de radios por el costo, el de mi esposa funciona bien, pero el mio ha presentado fallos ya tenemos con ellos 2 meses y el mio ya la caratula nose ve el LCD y es dificil saber que estacion de radio escucho ya lei los manuales y no encuentro como subirle el brillo a li radio..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche