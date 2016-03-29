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Niet meer leverbaar

CarStudioAudiosysteem voor in de auto

CE132/12

2.1

| (9) Reviews & awards

Geniet van livemuziek in uw auto

De Philips CE132 laat u zonder onderbrekingen genieten van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen, zoals USB, SDHC en draagbare MP3-spelers. Het systeem heeft een afneembaar antidiefstalpaneel en schokbescherming voor soepel geluid onderweg.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geniet van livemuziek in uw auto

  • USB/SDHC

Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

Music Zone voor aanpasbare sweet spots

Music Zone voor aanpasbare sweet spots

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

MAX Sound voor een krachtiger geluid

MAX Sound voor een krachtiger geluid

De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden maximaal versterkt zonder vervorming. De muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.

Technische specificaties

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Recensies

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2.1

van 5

9

Reviews & awards

5
2

29/03/2016

España

España

ningun problema a destacar

funciona correctamente, y la compre provisionalmente con la idea de comprarme en un futuro una mejor, y al final me quedo con esta.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

20/06/2012

España

España

buena prestaciones

Buen producto en relación precio/prestaciones y calidad de material

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

18/12/2015

España

España

compre un par de radios uno para mi esposa y otro para mi, el de mi esposa esta funcionando correctamente, pero el mio, ya falla el LCD

Compre un par de radios por el costo, el de mi esposa funciona bien, pero el mio ha presentado fallos ya tenemos con ellos 2 meses y el mio ya la caratula nose ve el LCD y es dificil saber que estacion de radio escucho ya lei los manuales y no encuentro como subirle el brillo a li radio..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

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