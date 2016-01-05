ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto van productdetail
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van enkel product
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto van productdetail
  • Foto van product in gebruik

Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BT2110/10

4.3

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Deze Philips-muziektoren biedt muziekstreaming van hoge kwaliteit via Bluetooth® met aptX, en geoptimaliseerd dankzij One-Touch NFC-koppeling, plus een digitale FM-tuner, USB Direct en een audio-ingang. Inclusief geïntegreerde subwoofer voor betere bassen.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • 80W

  • Bluetooth® aptX

  • NFC

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen

Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3
2
1

05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Micromuzieksysteem

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne

05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Voordelen

prends pas beaucoup de place

Nadelen

la télécommande

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne

Datum gebruik 2019-02-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2110 Microchaîne

Datum gebruik 2019-02-05

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen