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Satinelle Advanced Wet & Dry-epileerapparaat
Niet meer leverbaar
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BRE635/00
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Alles (8)
Beschadig ik de lymfevaten in mijn oksel bij gebruik van de epilator?
Moet ik mijn Philips-epilator of -ladyshave gebruiken op een natte of droge huid?
Kan ik Philips-producten met water afspoelen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Pincetset
EpilatorScrubhandschoen
EpilatorTrimhoofd
Etui
Trimkam
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