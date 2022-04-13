ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Satinelle Advanced Wet & Dry-epileerapparaat

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Satinelle AdvancedWet & Dry-epileerapparaat

BRE635/00

Satinelle Advanced Wet & Dry-epileerapparaat

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Product registreren

Ontvang uw uitgebreide garantie

Registreer binnen 90 dagen na aankoop en krijg uitgebreide garantie (er kunnen voorwaarden van toepassing zijn).

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Snelstartgids - English (US)

  • PDF bestand, 2.1 MB
  • 13 April 2022

Data Act Document

  • PDF bestand, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen