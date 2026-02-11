Mijn Philips-epilator laadt niet op

Sommige epileerapparaten van Philips werken alleen als ze zijn aangesloten op een stopcontact, terwijl andere draadloos zijn en moeten worden opgeladen vóór gebruik. Raadpleeg de verpakking of de handleiding om te zien welk type apparaat u hebt.

Als u een epileerapparaat met snoer hebt, sluit u het aan op een stopcontact en schakelt u het opnieuw in.