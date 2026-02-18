Philips-ondersteuning Hoe gebruik ik het ProGuide-opzetstuk?

Met de ProGuide krijgt u het epileerhoofd onder de perfecte hoek van 75° voor optimale resultaten en trekt u uw huid strak voor comfortabeler epileren.

Volg de onderstaande stappen om de ProGuide te gebruiken:

Verwijder het bovenste deel van het epileerhoofd. Bevestig het ProGuide-opzetstuk aan het epileerhoofd. Plaats het epileerapparaat met het ProGuide-opzetstuk plat op de huid en epileer zoals gebruikelijk.

Houd het ProGuide-opzetstuk altijd plat op de huid om het apparaat onder de juiste hoek te houden. Kantel het ProGuide-opzetstuk niet omhoog.