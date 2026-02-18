Hoe gebruik ik het ProGuide-opzetstuk?

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Met de ProGuide krijgt u het epileerhoofd onder de perfecte hoek van 75° voor optimale resultaten en trekt u uw huid strak voor comfortabeler epileren.
Volg de onderstaande stappen om de ProGuide te gebruiken:
Houd het ProGuide-opzetstuk altijd plat op de huid om het apparaat onder de juiste hoek te houden. Kantel het ProGuide-opzetstuk niet omhoog.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRE738/00, BRE749/00, BRE708/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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