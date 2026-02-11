Hoe bevestig ik de kam op mijn Philips-bikinitrimmer?

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U kunt de bikinitrimmer gebruiken om de bikinilijn te trimmen en verschillende stijlen te creëren. U kunt ook de kam van de bikinitrimmer bevestigen om haren op een lengte van 3 mm te knippen.
Opmerking: Als het knipelement van de bikinitrimmer valt, kunt u het weer op zijn plaats zetten. Druk het knipelement op het trimhoofd zodat het vastklikt.
Als u het apparaat in de intieme zone gebruikt (de buitenkant en binnenkant van de buitenste schaamlippen), moet u de trimkam op het trimhoofd bevestigen.
De kam bevestigen (afbeelding 1):
De kam verwijderen (afbeelding 2):
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRE749/00, BRE738/00, BRE708/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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