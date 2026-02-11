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Philips-ondersteuning

Hoe verander ik de snelheidsstand van mijn Philips-epilator?

Er zijn twee snelheidsstanden beschikbaar. U kunt een lage of hoge snelheid selecteren door op de aan-uitknop te drukken. 

Als u één keer op de aan-uitknop drukt, begint de Philips-epilator op hoge snelheid (stand II). Als u opnieuw op de aan-uitknop drukt, verandert de snelheid in een lage snelheid (stand I). Wanneer u voor de derde keer op de aan-uitknop drukt, wordt het epileerapparaat uitgeschakeld.

Hoe verander ik de snelheidsstand van mijn Philips-epilator?

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRE749/00, BRE738/00, BRE708/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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