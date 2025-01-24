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Philips-ondersteuning

Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?

Het model- en serienummer van uw Philips-epilator, ladyshave, trimmer of ontharingsapparaat voor het gezicht staat op de achterkant van het apparaat. U vindt deze ook in het batterijcompartiment voor producten die op vervangbare AA-batterijen werken.

Het modelnummer is vaak nodig bij het registreren van uw product of bij het zoeken naar informatie over uw specifieke model. Dit nummer begint met de letters BRE, BRL of BRR gevolgd door drie cijfers of HP gevolgd door vier cijfers.

Het serienummer staat onder het modelnummer. Dit nummer wordt gebruikt om de productiedatum van uw product te bepalen en heeft de indeling JJWW.

 

Model- en serienummer van Philips Satinelle-producten

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRE738/00, BRE749/00, BRE719/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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