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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-epilator verwijdert het haar niet goed

Als het Philips-epileerapparaat uw lichaamshaar niet volledig verwijdert, volgt u onze tips om de prestaties van uw apparaat te verbeteren of bekijkt u de onderstaande video over het juiste gebruik van het epileerapparaat.
 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRE749/00, BRE738/00, BRE719/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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