Mijn Philips-epilator verwijdert het haar niet goed
Als het Philips-epileerapparaat uw lichaamshaar niet volledig verwijdert, volgt u onze tips om de prestaties van uw apparaat te verbeteren of bekijkt u de onderstaande video over het juiste gebruik van het epileerapparaat.
De optimale haarlengte voor het epileren is 3 - 4 mm. Als uw haar langer is dan dat, gebruikt u het trimhulpstuk van uw epilator om de lengte van uw haar te knippen. Als uw epilator niet is voorzien van een trimkam, scheert u uw haar en wacht u 7 dagen totdat het haar lang genoeg is om te worden geëpileerd.
Trek tijdens het epileren de huid strak en beweeg het epileerhoofd langzaam over de huid, zodat de schijven het haar kunnen meenemen. Beweeg het apparaat tegen de haargroeirichting in en zorg dat het epileerhoofd volledig in contact staat met de huid voor de beste resultaten.
Om uw haar goed te verwijderen, is het belangrijk dat u het epileerapparaat onder de juiste hoek houdt.
Onze epileerapparaten met snoer houdt u het beste rechtop onder een hoek van 90° ten opzichte van uw huid. Als u het epileerapparaat draadloos gebruikt, kunt u het apparaat het beste onder een hoek van 75° houden. Raadpleeg de handleiding van het model van uw epileerapparaat voor meer gedetailleerde gebruiksinstructies.
Beweeg het epileerhoofd tijdens het epileren langzaam over de huid, zodat de schijven het haar kunnen meenemen. Beweeg het apparaat tegen de haargroeirichting in en zorg dat het epileerhoofd steeds volledig in contact staat met de huid voor de beste resultaten.
Controleer vóór gebruik altijd of het epileerhoofd schoon is. Als er haren en vuil in de epileerschijfjes van het epileerapparaat zitten, verwijder deze dan en was het epileerhoofd vóór gebruik. Zorg er ook voor dat uw huid schoon en droog is voordat u gaat epileren.
Als u de bovenstaande tips hebt uitgeprobeerd, maar nog steeds niet tevreden bent met de prestaties van uw Philips-epilator, neem dan contact met ons op.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:BRE749/00, BRE738/00, BRE719/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›