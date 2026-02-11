Mijn Philips-epilator werkt niet

Sommige epileerapparaten van Philips werken alleen als ze zijn aangesloten op een stopcontact, terwijl andere draadloos zijn en moeten worden opgeladen vóór gebruik. Raadpleeg de verpakking of de handleiding om te zien welk type apparaat u hebt.

Snoerloze epileerapparaten

Om veiligheidsredenen kunnen deze snoerloze epileerapparaten niet worden ingeschakeld terwijl ze aangesloten zijn op een stopcontact. Haal de stekker van uw epileerapparaat uit het stopcontact en probeer het apparaat opnieuw aan te zetten.

Epileerapparaten met snoer

Epileerapparaten met snoer werken alleen als ze zijn aangesloten op een stopcontact. Sluit uw epileerapparaat aan op een stopcontact en schakel het opnieuw in.