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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-epilator maakt lawaai

Als u vindt dat uw Philips-epilator tijdens het gebruik lawaai maakt, hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit is normaal. Het lawaai wordt veroorzaakt door het openen en sluiten van de epileerschijfjes. Ook de gebruikte materialen voor de epileerschijfjes zijn erg hard, voor meer duurzaamheid, waardoor het product ook wat lawaaierig wordt. 

Als u merkt dat het geluid verandert tijdens het gebruik kunt u het beste controleren of het product moet worden schoongemaakt of opgeladen. Zie de onderstaande video over het juiste gebruik van de epilator op een droge huid.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRE229/00, BRP529/00, BRP506/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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