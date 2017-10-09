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BM6B/10
Met één tik muziek in elke ruimte
De Philips izzy draagbare luidspreker BM6 speelt draadloos muziek af via Bluetooth. Hij is spatwaterdicht, dus ook geschikt voor de badkamer, keuken of buiten. Begin met één en voeg meer toe voor muziek in elke ruimte. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.
Bluetooth®
Spatwaterbestendig
Oplaadbare batterij
izzylink™ voor multiroom
Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.
Met twee 2 inch drivers met volledig bereik en twee passieve radiatoren geeft de Philips izzy BM6 gebalanceerd en helder geluid.
In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofdluidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izzylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.
3.9
van 5
9
Reviews & awards
Rob62
09/10/2017
België
MOOI GELUID
[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
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2phy
13/07/2016
Deutschland
Überzeugend Stark!
Ich selber nutze den BM6B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM6B ist der kleinste Lautsprecher der Izzy Multiroom Reihe und der einzige mit einem integrierten Akku. Auch der BM6B verfügt über die Funktionen Bluetooth, Audio In (AUX) und USB. Er ist Spritzwasser geschützt und auch die verschiedenen Anschlüsse sind Abgedeckt. Für die größe des Gerätes ist der Sound Unschlagbar. Draußen wie drinnen völlig ausreichend. Optimal für den Strand oder ein Picknick geeignet. Bei mir steht das Gerät im Badezimmer. Preis Leistung ist Top für den BM6B
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Deze review is gemaakt voor izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher
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ZacFL
24/04/2016
Deutschland
Mobiles Klangpaket!
Eingangs sei erwähnt, dass ich sowohl die izzy BM6B, den Lautsprecher izzy BM7B und die Anlage BM60B besitze. Als normaler Benutzer, also Nichtspezialist, kann ich der mobilen izzy anywhere Bluetooth-Box volle Punktzahl geben. Beim Design angefangen, spricht mich besonders die schlichte Optik an. Kein Schnickschnack, keine unnützen Elemente. Elegant und schick. Vor allem die gummierte Oberfläche gefällt mir sehr. Der Sound ist klasse! Für ein 20 qm Zimmer völlig ausreichend und auch bei voller Lautstärke kein Rasseln oder Kratzen. Der Bass ist für eine mobile Box in Ordnung. Lediglich eine kleine Equalizer-Funktion wäre toll. Da diese aber ja in den meisten Apps vorhanden ist, kein Punkteabzug. Zum Akku kann ich nur sagen, dass nach einer Woche regelmäßigen Gebrauch von 1-2 Stunden noch kein aufladen nötig war. Eine normale Party oder einen Nachmittag im Park hält die Box durch. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Auch ohne die Anleitung zu studieren, ist das System gut zu verstehen. Der Groupmodus funktioniert einwandfrei! Sehr leicht zu verbinden und auch über mehrere Räume hinweg konstante Verbindung! Hier tut sich lediglich ein Problem auf. Ich habe die anyroom mit der anywhere verbunden. Soweit so gut, jedoch ist es so, dass bei einigen Songs der Bass der anyroom für meinen Geschmack etwas zu stark ist. Nimmt man den Bass also über den Handy-Equalizer raus verliert auch die anywhere an Bass. Logisch. Aber eigentlich ungünstig. Hier würde sich eine eigene Equalizer-Funktion, wie bei der BM60B Anlage, an den Boxen anbieten. Bis jetzt habe ich noch keine bessere mobile Box gehört. Ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, würde ich behaupten, dass die anywhere mit vergleichbaren Bluetooth-Boxen namhafter Hersteller in diesem Preissegment mithalten kann. Rund um zu empfehlen!
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Deze review is gemaakt voor izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher
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