Met één tik muziek in elke ruimte

De Philips izzy draagbare luidspreker BM6 speelt draadloos muziek af via Bluetooth. Hij is spatwaterdicht, dus ook geschikt voor de badkamer, keuken of buiten. Begin met één en voeg meer toe voor muziek in elke ruimte. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist. Bekijk alle voordelen