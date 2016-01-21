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Niet meer leverbaar
BM5B/10
Met één tik muziek in elke ruimte
De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.
Bluetooth®
Zwart
Izzy multiroom-luidsprekers zijn uitgerust met 2 x 2,5 inch drivers voor de echte HiFi-liefhebber en zorgen voor krachtig, kamervullend geluid. De baspoorten verbreden de lage frequenties, waardoor een overweldigende en dynamische ervaring ontstaat.
In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofdluidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izzylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.
Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.
3.3
van 5
25
Reviews & awards
Stekel57
21/01/2016
Nederland
Topproduct en zeer eenvoudig te bedienen.
Kwaliteit-, prijsverhouding een topproduct. Eenvoudig te koppelen en met gemak ook weer onafhankelijk te gebruiken. Ziet er ook nog onopvallend uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B draadloze multiroom-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B draadloze multiroom-luidspreker
grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
2phy
19/05/2016
Deutschland
Klein aber fein
Ich hatte den BM5B lautsprecher in Verbindung mit dem BM50B (ebenfalls Izzy Multiroom) zum Test und war so begeistert, dass ich mir die gesamte Izzy Reihe holen werde. Die Wireless Verbindung der Izzy Produkte ist Optimal für jeden der Musik liebt und sie überall zur gleichen Zeit mitnehmen möchte. Egal ob man sich im Schlafzimmer oder in der Küche aufhält mit dem BM5B und der weitreichenden Wireless Verbindung ist das möglich. Ich selbst verwende den BM5B als Kombigerät zum BM50B (Hauptgerät). Der BM5B hat die Funktionen Musik über Audio In (3,5" Klinke), USB auch für Software Upgrade's) sowie über Bluetooth zu empfangen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher