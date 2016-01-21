Inmiddels enkele maanden in het bezit van de Philips BM 50 in combinatie met de BM 5 (Izzylynk). Na het in ontvangst nemen van de twee dozen brak er bij het zien van de twee aparte onderdelen lichte paniek uit. Dit was nergens voor nodig want nadat de BM 50 in het stopcontact zat wees alles zichzelf. En voor de BM 5 geldt het zelfde, in het stopcontact steken verbinden via Bluetooth en luisteren maar.(echt plug and play) Voordeel is dat ook YouTube filmpjes/ muziek in perfecte geluidskwaliteit wordt afgespeeld via de box(en). Het leuke is dat de hoofdbox (BM50) ook nog eens een fm radio, een cd speler, USB aansluiting en klok heeft. Voor cd diehards zoals ikzelf een must daar niet alles op spotify of YouTube staat. En de digitale kwaliteit nog wil afwijken van oldschool cd kwaliteit. Enige nadeel maar daar kan dit apparaat niets aan doen is dat als je een mobiel apparaat verbind via Bluetooth de batterij snel leeg gezogen wordt. Dit is wellicht iets voor de makers van de mobiele telefoons/ tablets om aan te werken. Een leuk en mooi apparaat voor tijdens een feestje of gezellige bijeenkomst of muziek quiz omdat iedereen zijn mobiele apparatuur direct kan verbinden dus zijn/haar muziek kan afspelen. De onderlinge verbinding van de BM 50 en BM 5 zorgt ervoor dat je niet langer stille ruimtes in huis hoeft te hebben. Ben je bijvoorbeeld aan het schoonmaken of klussen en verplaats je, je van ruimte naar ruimte dan klinkt overal je favoriete muziek. En deze verbinding geschied draadloos dus geen kabels meer trekken door je huis gewoon wireless connections. Geluidskwaliteit is van beide boxen uitstekend. De kleinere box BM 5 doet niet onder voor de grote BM 50. Het verschil is dus dat je enkel via Bluetooth en wireless group muziek kan afspelen op de BM 5. Wil je cd of radio luisteren dan moet je deze verbinden met de 'hoofdspeaker' de BM 50 via de grouping. Als je dat niet gebruikt dan werkt iedere speaker afzonderlijk. De BM 5 heeft tevens een eigen volume regelaar, Aux ingang en USB voor het updaten van het apparaat. Ik raad aan om zowel de BM 5 als de BM 50 aan te schaffen zo heb je als echte muziek liefhebber het meest complete pakket om lekker muziek te luisteren in zowel de leefruimte als een slaapkamer, studeerkamer of garage bijvoorbeeld. Altijd en overal in huis je favoriete muziek via alle mogelijke media.