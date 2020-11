Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave

izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.