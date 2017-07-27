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  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
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Niet meer leverbaar

multiroom, Wireless Music System

BM50B/10

3.8

| (32) Reviews & awards

Met één tik muziek in elke ruimte

Het Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de knop wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de izzy-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.

Bekijk alle voordelen

Met één tik muziek in elke ruimte

  • wandmontage mogelijk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • met MULTIPAIR

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

32

Reviews & awards

27/07/2017

Nederland

Nederland

Na een dag in gebruik, zeer tevreden.

Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B multiroom, Wireless Music System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B multiroom, Wireless Music System

16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Alles was man braucht

super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

13/07/2016

Deutschland

Deutschland

Alles was man braucht!

Ich selber nutze den BM50B/10 und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM50B kann so einiges. Von Bluetooth, USB oder AUX verfügt das Gerät auch über ein CD Spieler der sich Oberhalb befindet. Weiterhin gibt es eine Radiofunktion sowie die Funktion die Sender zu speichern. Exzellent finde ich, dass man die Möglichkeit hat den BM50B an die Wand zu montieren um so Platz zu sparen. Wahlweise gibt es auch die Möglichkeit einen Fuß zu montieren. Der Sound ist phänomenal. Sauber, klar und das trotz hoher Lautstärke. Ich kann nicht mehr dazu sagen bis auf das es sich lohnt und der Preis angemessen ist!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

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