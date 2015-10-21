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Niet meer leverbaar
AJ5030/12
Word stralend wakker
Is het niet handig als u de tijd op elk gewenst oppervlak kunt zien? De scherpte is instelbaar en u kunt de projectie ook omkeren, zodat deze altijd duidelijk leesbaar is op de muur of het plafond. Bovendien stelt de klokradio automatisch de tijd in en hebt u de keuze uit een melodie, de radio of een zoemer als wekker.
Tijdprojectie
Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm
Nu kunt u de tijd zien waar u maar wilt dankzij de projectiebuis met aanpasbare projectiehoek. U kunt de buis zowel horizontaal als verticaal nauwkeurig afstellen, zodat de tijd precies wordt weergegeven waar u wilt: op de muur, het plafond of een meubelstuk. Zonder uw hoofd te draaien weet u hoe laat het is en het ziet er gewoon geweldig uit.
De focus is eenvoudig te regelen dus de tijd wordt binnen een bereik van 1 tot 2,5 m altijd scherp geprojecteerd. Met deze klokradio hebt u altijd goed zicht op de tijd.
Deze klokradio projecteert de tijd op de muur of het plafond, daar waar u het het beste uitkomt! Dankzij de draairegeling kunt u de geprojecteerde tijd direct 180 graden draaien, zodat u deze overal in de kamer duidelijk kunt zien.
3.3
van 5
39
Reviews & awards
trein1
21/10/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Hij doet dat wat ik verwacht had
De beoordeling is voor 2 stuks, ze doen het prima, vooral als het donker is zie je hoe dan ook altijd hoe laat het is, op de klok zelf of op de muur. Mvg. Arie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Klokradio
Motorbiene
14/08/2014
Deutschland
Endlich zufrieden
Nachdem ich einige Produkte ausprobiert habe und nicht zufrieden war, freue ich mich, endlich meinen morgendlichen Begleiter gefunden zu haben. Er ist nicht zu groß und sieht schick aus. Die Bedienung ist am Anfang etwas intuitiv, da das Handbuch nicht alles erklärt. Genial finde ich die eingestellte Uhrzeit und besonders der Sendersuchlauf, bei dem die empfangenen Sender direkt einem Programmpunkt zugeordnet werden. Der Radioempfang ist gut und deutlich, keine störenden Nebengeräusche. Die Projektion der Zeit an z.B. die Zimmerdecke brauche ich nicht, funktioniert aber einwandfrei. Das Display leuchtet sehr stark. Nach der ersten Nacht habe ich aber den Dimmer entdeckt. Jetzt ist es o.k., obwohl es noch eine Stufe dunkler sein könnte. Die Lautstärke ist gut zu regulieren. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Radiowecker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Radiowecker
geniegenial
20/05/2012
België
Simplicité d'utilisation
Simplicité d'utilisation, luminosité progressive. Complet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio