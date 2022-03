Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.