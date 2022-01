Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp geschikt voor onder de douche of in bad

De geluidskwaliteit van de waterdichte luidspreker van de radio blijft altijd even hoog. Dankzij het spatwaterdichte materiaal en het stevige mechanische ontwerp kunt u de radio zelfs in het natste deel van uw badkamer plaatsen, zoals op de wasbak of in de badkuip. U kunt de radio zelfs over de douchekop hangen. De radio is kortstondig bestand tegen waterstralen tegen het oppervlak.