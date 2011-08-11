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Niet meer leverbaar

Badkamerradio

AE2330/00

3.7

| (50) Reviews & awards

Zingend onder de douche

Vul uw badkamer met muziek met de Philips AE2330/00-badkamerradio. Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp is de radio overal in de badkamer op zijn plek en dankzij het afneembare koord hangt u hem snel en eenvoudig op in de douche.

Bekijk alle voordelen

met deze badkamerradio

Zingend onder de douche

  • Digitale FM/MW-tuner

  • Spatwaterbestendig

  • Klok

  • Werkt op batterijen

De instelbare timer zorgt ervoor dat de radio op een vooraf ingestelde tijd wordt uitgeschakeld

U kunt de speeltijd van de radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.

Antislipontwerp met eenvoudige handgreep

Het speciale ontwerp van de radio volgt de natuurlijke vorm van de hand en dankzij de matte structuur aan twee zijden kunt u de radio met natte handen vastpakken. De onderkant van de radio is van rubber zodat u de knoppen eenvoudig kunt indrukken zonder dat de radio wegglijdt.

Batterijen voor draagbaar gebruik

Deze Philips-klok werkt op twee AA-batterijen voor optimale draagbaarheid en plaatsing.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

50

Reviews & awards

2

11/08/2011

Nederland

Nederland

goede koop

leuke radio voor de badkamer. mooi klein niet te ingewikkeld. blij dat ik het gekocht heb aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Badkamerradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Badkamerradio

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Uhrzeit bei eingeschaltetem Radio der Frequenzsenderanzeige weicht. Ansonsten ist das Radio sehr empfehlenswert

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Badezimmer-Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Badezimmer-Radio

21/02/2013

Deutschland

Deutschland

Leicht zu bedienendes Badradio mit gutem Empfang

Sehr gutes Badradio. Guter Empfang. Leichte Bedienung. Wünschenswert wäre noch eine DCF Funkuhrzeit und ein beleuchtetes Display.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Badezimmer-Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE2330 Badezimmer-Radio

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