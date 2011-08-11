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Niet meer leverbaar
AE2330/00
Zingend onder de douche
Vul uw badkamer met muziek met de Philips AE2330/00-badkamerradio. Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp is de radio overal in de badkamer op zijn plek en dankzij het afneembare koord hangt u hem snel en eenvoudig op in de douche.
Digitale FM/MW-tuner
Spatwaterbestendig
Klok
Werkt op batterijen
U kunt de speeltijd van de radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.
Het speciale ontwerp van de radio volgt de natuurlijke vorm van de hand en dankzij de matte structuur aan twee zijden kunt u de radio met natte handen vastpakken. De onderkant van de radio is van rubber zodat u de knoppen eenvoudig kunt indrukken zonder dat de radio wegglijdt.
Deze Philips-klok werkt op twee AA-batterijen voor optimale draagbaarheid en plaatsing.
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3.7
van 5
50
Reviews & awards
HUMMEL14
11/08/2011
Nederland
goede koop
leuke radio voor de badkamer. mooi klein niet te ingewikkeld. blij dat ik het gekocht heb aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Badkamerradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Badkamerradio
ErwinH
18/04/2014
Deutschland
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Uhrzeit bei eingeschaltetem Radio der Frequenzsenderanzeige weicht. Ansonsten ist das Radio sehr empfehlenswert
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Badezimmer-Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Badezimmer-Radio
AndreO
21/02/2013
Deutschland
Leicht zu bedienendes Badradio mit gutem Empfang
Sehr gutes Badradio. Guter Empfang. Leichte Bedienung. Wünschenswert wäre noch eine DCF Funkuhrzeit und ein beleuchtetes Display.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Badezimmer-Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE2330 Badezimmer-Radio