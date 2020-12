Professionele DJ-hoofdtelefoon

De A3PRO is gemaakt in samenwerking met de vijf keer tot beste DJ ter wereld uitgeroepen Armin van Buuren. De hoofdtelefoon is perfect voor elektronische muziek en of u nu aan het reizen bent of achter het mengpaneel staat, de A3PRO maakt elke toon krachtig en meeslepend. Bekijk alle voordelen