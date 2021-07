AI-spraakbediening. Geïntegreerde Google Assistant. Geschikt voor Alexa.

Bedien uw Philips Android TV met uw stem. Wilt u gamen, Netflix kijken of content en apps zoeken in de Google Play Store? Vraag het uw televisie. U kunt ook alle met Google Assistant compatibele Smart Home-apparaten met uw stem bedienen. Dim bijvoorbeeld de lampen tijdens een filmavondje of stel de thermostaat in, zonder op te staan. U hoeft nooit meer op zoek naar de afstandsbediening. U kunt nu uw Philips Smart TV bedienen met uw stem via apparaten die compatibel zijn met Alexa, zoals Amazon Echo. Zet uw TV aan, kies een andere zender, schakel naar uw gameconsole en veel meer met Alexa.