Ik heb deze TV gekocht omdat ik persé geen smart-TV meer wou na ervaringen met een ander merk. Nu gewoon een TV die doet wat hij moet doen: mooi beeld en geluid geven. We kijken hier TV via satelliet en KPN via HDMI; dat werkt goed: automatische zenderlijst-updates, makkelijke afstelling en automatische herkenning van satellieten. Dat is belangrijker voor mij dan internet op de TV. Bovendien ziet hij er mooi uit, en staat op een draaibare voet. Harde schijf eraan gehangen en we kunnen nog opnemen ook! Wat minder is de afstandbediening: deze moet bijna recht op de TV gericht worden wil hij werken en de cijfertoetsen zijn aan de kleine kant. Het menu is soms onlogisch, maar dat merk je alleen als je wat moet instellen of na een zender-update. Jammer dat je maar één lijst met favorieten kan instellen.