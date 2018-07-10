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Niet meer leverbaar
32PFS4132/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
Stijlvol design en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Philips 4100-TV met Digital Crystal Clear biedt Full HD-beeldkwaliteit, hoog contrast en helder geluid. Dit gebruiksvriendelijke model geeft een geweldige entertainmentervaring.
80 cm (32")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
3.6
van 5
70
Reviews & awards
CoTU
10/07/2018
Nederland
Helemaal wat ik ervan hoopte
Voor die prijs mag je wellicht blij zijn als alles het redelijk doet, maar deze tv levert optimale prestaties. Heel tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PFS4132 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PFS4132 Ultraslanke Full HD LED-TV
TitusR
10/07/2018
Nederland
Geverifieerde koper
Helemaal wat ik ervan hoopte
Voor die prijs mag je wellicht blij zijn als alles het redelijk doet, maar deze tv levert optimale prestaties. Heel tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PFS4132 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PFS4132 Ultraslanke Full HD LED-TV
Hazumi
16/12/2018
Deutschland
Top Gerät
TV läuft bei mir , an einer Satanlage tadellos , das kleine Display liefer sehr gute Bilder ab , für das Wohnzimmer ist das Display mit 32 Zoll sehr klein aber auf meinen Grundstück für Schlechtwetterabende eine ideale Lösung .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.