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  • Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand
  • Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

Niet meer leverbaar

Full HD LCD-monitor

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.

Bekijk alle voordelen

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

EasyRead-modus voor lezen zoals van papier

Geniet van meer comfort en betere leesbaarheid bij het lezen van lange documenten met veel tekst. De EasyRead-modus biedt een papierachtige kijkervaring die rustiger is voor uw ogen door de kleuren en zoomniveaus van uw display aan te passen, waardoor het gevoel van lezen op echt papier wordt nagebootst, direct op uw digitale display.

Flexibel dankzij VESA-montage

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

18

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

29/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel mooie monitor

De monitor is mooi met kleuren en dunne randen. En zeer overzichtelijk

Voordelen

Alles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor

Date of Use 2022-10-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor

Date of Use 2022-10-29

30/01/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

product is een aanrader

makkelijk in gebruik mooie kleuren lekker groot scherm - puntje de aan/uit knop aan de onderkant is voor mij wat onhandig

Voordelen

groot scherm,mooie kleuren

Nadelen

aan/ uit knop zit niet handig voor mij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor

Date of Use 2019-12-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor

Date of Use 2019-12-30

01/02/2022

België

België

Geverifieerde koper

Heel mooi beeld, heel goede prijs/kwaliteit

Ik zocht een goed en betaalbaar scherm om mijn filmpjes te monteren. Het resultaat is ver boven mijn verwachtingen. Ook handig zijn de ingebouwde LS. Dat is plaatsbesparend Heel mooi beeld in FULL-HD.

Voordelen

alles

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor

Date of Use 2021-01-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QJAB Full HD LCD-monitor

Date of Use 2021-01-01

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse