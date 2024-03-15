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Niet meer leverbaar
Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand
Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.
4.3
van 5
53
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Kippenboer
15/03/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Computerschermen
Hebben 2 schermen gekocht, de vorige was stuk, zat een hinderlijke baan in. En de schermen kreeg ik niet op de zelfde kleur. Pc heeft geen 2 HDMI poorten. Nu geen enkel probleem krijg precies de zelfde kleur. Een genot om mee te werken.
Voordelen
Snelle levering starten vlot op
Nadelen
Veel verpakkings matriaal; milieu onvriendelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2024-02-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2024-02-15
Philips 242V
05/07/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Goed scherp beeld
Deze monitor is mooi snel voor gamen, heeft een scherp beeld en mooie kleuren. Ik ben er zeer tevreden over
Voordelen
Reactie snelheid
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2022-07-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2022-07-05
rwmd
23/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
De monitor heeft een mooi scherp beeld
hij is snel en fantastisch scherp, hij heeft een goede grote
Voordelen
gewoon goed
Nadelen
nvt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2023-05-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2023-05-23
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse