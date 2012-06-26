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Niet meer leverbaar
241P4QPYKES/00
P Line
61 cm (24")
Full HD-scherm
PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.
De Philips AMVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden, zelfs in een draaimodus van 90 graden
Met de ingebouwde webcam en microfoon kunt u uw collega's en klanten zien en spreken. Dankzij deze eenvoudige oplossing kunt u samenwerken en delen, zodat u waardevolle tijd en reiskosten bespaart.
3.8
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Hundi
26/06/2012
Deutschland
Alles passt - Design und Bedienung
Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Zoks99
24/04/2016
Sverige
Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!
En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
kv56
17/04/2013
Suisse
Hervoragend bild
Bild und menu sehr gut, jedoch sound nicht Philips würdig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
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