ErgoSensor voor een gezondere manier van werken

Het is de vaste overtuiging van Philips dat werk zich moet aanpassen aan mensen en niet andersom. Om een gezondere en productieve werkplek te bevorderen, heeft Philips 'ErgoSensor' ontwikkeld, 's werelds eerste innovatieve technologie die in het beeldscherm is ingebouwd om het gebruikersgedrag waar te nemen en te meten. ErgoSensor geeft gebruikers advies over een optimale ergonomische zithouding achter het beeldscherm en geeft corrigerende feedback over de optimale kijkafstand, een ergonomische nekpositie en pauzemomenten. Bovendien bespaart het tot 80% op energieverbruik wanneer de gebruiker niet op zijn plaats zit, door het beeldscherm uit te schakelen.