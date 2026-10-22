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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met SmartImage

190S1CS/00

Productiviteitsverhogende ergonomische monitor

De energiezuinige bedrijfsmonitor 190S1 verhoogt de productiviteit met slimme functies als SmartImage, SmartContrast, SmartControl en TrueVision

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Productiviteitsverhogende ergonomische monitor

  • 48 cm (19") S-line, breedbeeld

  • 16:10-formaat

Kantel- en zwenkfunctie voor de ideale kijkhoek

Door het kantel- en zwenkmechanisme beweegt de monitor onafhankelijk van de basis naar voor of achter.

EPEAT zilver staat garant voor minder milieuschade

Philips-monitoren met EPEAT Silver-certificering staan garant voor een optimale bescherming van gezondheid en milieu. Daarnaast zijn ze uiterst energiezuinig en bieden ze een lage emissie van klimaatveranderende broeikasgassen. Het EPEAT-programma helpt kopers bij het beoordelen, vergelijken en uitkiezen van monitoren op basis van 51 milieufactoren die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT Silver is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.

De tweevoudige ingang herkent VGA-signalen en digitale DVI-signalen

Aansluitingen die zowel analoge VGA-signalen als digitale DVI-signalen kunnen weergeven.

Technische specificaties

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