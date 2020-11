De voorkant van de monitor heeft de IP65-aanduiding en is dus water- en stofbestendig

In een omgeving die niet ideaal is, hebt u een monitor nodig die bestendig is tegen spetters en stof. In de internationale standaard voor IP-aanduidingen (Ingress Protection), IEC/EN 60529, zijn waarden vastgesteld voor de mate waarin de constructie van elektrische behuizingen is beveiligd tegen stof en vocht. De internationale IP-aanduiding van dit Philips-display geeft aan dat dit apparaat stof- en waterbestendig is.