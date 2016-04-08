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LED-knipperlichten en -binnenverlichting

12956X2

12956X2

LUM12956X2

1
| (1) Beoordeling
Maximale stijl en veiligheid in de auto
In sommige auto's met een CANBus-controlesysteem gaan er mogelijk lampjes knipperen of verschijnen er foutmeldingen op het dashboard als u LED-lampen installeert. Gebruik de Philips CEA5W-weerstandset om deze foutmeldingen te voorkomen. Deze LED-retrofitlamp is speciaal ontworpen en alleen bedoeld voor offroad gebruik, zoals rally's en races.
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LED-weerstandset

Maximale stijl en veiligheid in de auto

  • Type lamp: CANbus 5W

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 5W

LED-weerstandset

In sommige auto's die zijn uitgerust met een CANbus-controlesysteem, kan de installatie van LED-lampen foutmeldingen veroorzaken op het dashboard. Met de Philips LED-weerstandset voorkomt u de foutmeldingen die worden veroorzaakt door de foutdiagnose van het CANbus-systeem.

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Deze review is gemaakt voor 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Deze review is gemaakt voor 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

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