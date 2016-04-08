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12956X2
12956X2
LUM12956X2
Type lamp: CANbus 5W
Verpakking van 2
12 V, 5W
In sommige auto's die zijn uitgerust met een CANbus-controlesysteem, kan de installatie van LED-lampen foutmeldingen veroorzaken op het dashboard. Met de Philips LED-weerstandset voorkomt u de foutmeldingen die worden veroorzaakt door de foutdiagnose van het CANbus-systeem.
1.0
van 5
1
Beoordeling
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Deze review is gemaakt voor 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
Deze review is gemaakt voor 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores