In sommige auto's met een CANBus-controlesysteem gaan er mogelijk lampjes knipperen of verschijnen er foutmeldingen op het dashboard als u LED-lampen installeert. Gebruik de Philips CEA5W-weerstandset om deze foutmeldingen te voorkomen. Deze LED-retrofitlamp is speciaal ontworpen en alleen bedoeld voor offroad gebruik, zoals rally's en races. Bekijk alle voordelen