6000 K daglichteffect verbetert de zichtbaarheid bij achteruitrijden

Bij achteruitrijden is uw zicht beperkt. Door uw zitpositie kunt u niet alle hoeken tegelijk zien. In het donker achteruitrijden is zelfs nog lastiger. Het is dus niet zo verwonderlijk dat er relatief vaak ongelukken gebeuren bij het achteruitrijden. Philips LED-achteruitrijlichten bieden een krachtig daglichteffect en tot 6000 K, waarmee het gebied direct achter uw auto beter wordt verlicht. En hoe meer u ziet, des te veiliger het zal zijn.