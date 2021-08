U kunt uw Philips-scheerapparaat op verschillende manieren opladen, afhankelijk van het model. Gebruik altijd de originele oplader die bij uw scheerapparaat is meegeleverd, want niet alle opladers zijn compatibel met alle scheerapparaten.

Uw Philips-scheerapparaat opladen met een standaard plug-inoplader

1. Zorg ervoor dat het scheerapparaat is uitgeschakeld.

2. Steek het stekkertje van de oplader in de onderkant van het scheerapparaat en steek de oplader in het stopcontact. Afhankelijk van het model scheerapparaat kan de oplaadtijd variëren van 1 tot 8 uur.

3. Haal het oplaadstation na het opladen uit het stopcontact en trek het stekkertje uit het apparaat.