Een lampje op uw Philips-stoomgenerator knippert blauw:

Als uw strijkijzer met stoomgenerator is ingeschakeld en het blauwe Power-lampje of het LED-lampje op het handvat knippert maar de zoolplaat koud blijft, is de automatische uitschakelfunctie van het stoomstrijkijzer mogelijk ingeschakeld.

Als het strijkijzer 5 tot 10 minuten niet is gebruikt, wordt de automatische uitschakelfunctie geactiveerd. Druk op de aan-uitknop om het apparaat opnieuw te gebruiken.

Het opwarmlampje knippert op uw Philips-stoomstrijkijzer

Als u uw strijkijzer langer dan 30 seconden horizontaal of langer dan 8 minuten verticaal (op de achterkant) laat staan, schakelt het om veiligheidsredenen automatisch uit.

Het opwarmlampje knippert wanneer dit gebeurt. Beweeg het strijkijzer om het in te schakelen en zodat het begint op te warmen.