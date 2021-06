• Druk op de SmartSkin-sensor (het vergrootglas) en plaats de Philips Lumea Prestige op uw huid. De sensor scant uw huid en de aanbevolen lichtintensiteit voor gebruik knippert wit. Dit geeft aan wat de hoogste stand is die nog prettig voelt en geen bijwerkingen heeft.

Druk op de bevestigingsknop (V) om te bevestigen dat u de aanbevolen instelling wilt gebruiken.

Opmerking: We raden u aan om de SmartSkin-sensor op verschillende delen van uw lichaam te gebruiken. Dit omdat de huidskleur en de gevoeligheid kan variëren in verschillende delen van het lichaam. We raden u aan per lichaamsdeel de stand te kiezen die u het prettigst vindt.