Het is belangrijk dat u alleen ontkalkers op basis van citroenzuur gebruikt die geschikt zijn voor SENSEO® koffiezetapparaten. Deze kunt u bestellen in onze onlineshop . De modelnummers waarnaar u moet zoeken zijn CA6520 en CA6521.: Gebruik ook geen witte azijn, mineraalzuur zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur om uw SENSEO® te ontkalken. Deze ontkalkers kunnen uw SENSEO® koffiezetapparaat beschadigen.