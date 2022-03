Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te helpen inzicht te krijgen in het privacybeleid van Philips Domestic Appliances Nederland B.V., gevestigd te Claude Debussylaan 88, 1082 MD, Amsterdam, Nederland, de aan haar gelieerde ondernemingen en van haar dochterondernemingen, hierna te noemen 'Philips Domestic Appliances', 'onze', 'wij/we' of 'ons'.