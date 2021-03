Mondverzorging

Flossen in een handomdraai



Goed flossen tussen de tanden is iets wat iedere tandarts zou aanbevelen, maar deze gewoonte schiet er gemakkelijk bij in. Met Philips Sonicare AirFloss is er een eenvoudige manier om je tanden te flossen zonder het gedoe met flosdraad. De Philips Sonicare AirFloss stuwt een combinatie van (mond)water en lucht tussen de tanden en verwijdert hiermee 99% van alle tandplak in slechts 60 seconden.