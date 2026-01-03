De tandenborstel heeft geluidjes waardoor kinderen leren hoe lang ze per deel van het gebit moeten poetsen. Ik heb het idee dat ik het gebit van ons dochtertje schoner krijg sinds we hiermee poetsen. De stickers zijn een leuk extraatje waarmee je kind telkens een andere look kan geven aan het apparaat. De app is ook superleuk, mijn dochtertje speelt er af en toe mee. Maar gebruikt het niet voor bij het poetsen.