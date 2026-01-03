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HX6352/42
HX6350
Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
Houd de aandacht van uw kinderen erbij terwijl ze leren poetsen. De Philips Sonicare For Kids-tandenborstel met Bluetooth heeft een leuke app die kinderen helpt om beter en langer te poetsen. Kinderen leren op een leuke manier poetstechnieken die ze hun leven lang zullen gebruiken.
Ingebouwde Bluetooth®
Coaching-app
2 opzetborstels
2 poetsstanden
Met de Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app kunnen kinderen leren hoe ze goed zelfstandig kunnen poetsen. De app synchroniseert met de sonische tandenborstel van uw kind via Bluetooth, laat de juiste poetstechieken zien en volgt de prestaties. Kinderen kunnen zien hoe goed ze poetsen en fantastische beloningen verdienen. Educatief en effectief; 98% van de ondervraagde ouders geeft aan dat het gemakkelijker is om de kinderen langer en beter te laten poetsen. Het is een leuke manier om kinderen goede mondverzorgingsgewoonten te laten ontwikkelen waar ze hun leven lang van profiteren.
Houd de poetstijd bij, zelfs wanneer u de app niet gebruikt
Interactief plezier en Philips Sonicare-technologie
4.3
van 5
573
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Emma V.
03/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Eindelijk leuk tandenpoetsen
Stille tandenborstel en een leuke app. Voor mijn kind is tandenpoetsen eindelijk leuk geworden.
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2024-12-03
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2024-12-03
Jbdv
22/04/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Leuke, goede tandenborstel!
Hartstikke leuk ding. Werk goed en leuk met de app. Stickers die erbij zitten om de tandenborstel blijven niet echt lekker plakken maar verder niks te klagen 🙃
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2023-12-22
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2023-12-22
WimLeon
26/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super kindertandenborstel
Onze dochter heeft deze tandenborstel voor haar 2e verjaardag gekregen en na ongeveer 2 maanden geaccepteerd. De opbouw van handtandenborstel naar elektrisch was een gewenningsfase, waarin het eerst gewoon vasthouden was, daarna tegen de tandjes houden en zo steeds verder opbouwen. Inmiddels houdt ze hem zelf vast en poetst ze zelf.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6352/42 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2022-10-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6352/42 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2022-10-26
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
van de ondervraagde ouders ten opzichte van alleen poetsen met een tandenborstel
dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag
enquête onder kinderen van 4-10 door mondhygiënisten in de VS