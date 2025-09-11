ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Philips Sonicare For Kids Sonische, elektrische tandenborstel

Philips ondersteuning

Philips Sonicare For KidsSonische, elektrische tandenborstel

HX6352/42

HX6350

Philips Sonicare For Kids Sonische, elektrische tandenborstel

Ga naar de winkel

Verkrijgbaar in

Aqua
Aqua
Groen
Groen
Paars
Paars
Roze
Roze

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Data Act Document

  • PDF bestand, 239.8 kB
  • 11 September 2025

UK-conformiteitsverklaring - English (US)

  • PDF bestand, 143.3 kB
  • 8 August 2025

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen

Garantie en service

Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product

Garantie

Ons beleid voor productgarantie

Reparatie of omruiling

Laat je defecte product repareren of vervangen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.