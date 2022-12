Je baby geeft melk over: wanneer naar de dokter?

Raadpleeg een arts als je baby de volgende symptomen vertoont:2 Geeft vaak over en groeit niet of komt niet de verwachte hoeveelheid gewicht aan

Lijkt pijn te hebben, veel te huilen of zijn of haar rug te krommen

Hoest of heeft moeite met ademhalen, wat een teken kan zijn van een geïrriteerde slokdarm

Geeft zelfs over als hij of zij niets gegeten heeft

Braakt met kracht

Heeft koorts of diarree, wat een teken kan zijn dat hij of zij uitgedroogd is

Als je baby melk overgeeft maar in een gezond tempo blijft groeien, wees dan gerust dat dit heel normaal is en geen reden tot paniek, maar vraag altijd advies aan je huisarts als je vragen hebt of je je ook maar een beetje zorgen maakt. En voor extra gemoedsrust kun je ons artikel lezen over reflux bij baby's en hoe ermee om te gaan.