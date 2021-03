Een kledingstomer is geen strijkijzer, daarom zijn de resultaten niet hetzelfde. Dit geldt met name voor dikke katoenen of linnen overhemden. Maar een kledingstomer is ideaal voor het ontkreuken van dunne stoffen, tere weefsels en kledingstukken met lastige ontwerpen, zoals geplooide rokken. En bovendien voor het bijwerken en opfrissen van alle soorten kleding, ook van wollen kleding en jassen. Dus als je geen strijkplank meer nodig wilt hebben, kun je er nu zeker van zijn dat je alleen maar jouw nieuwe Philips-kledingstomer hoeft te gebruiken voor een goed resultaat.